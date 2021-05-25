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美品 コーチ COACH 2WAY トートバッグ ハンドバッグ
商品番号 L13923458864
商品名

美品 コーチ COACH 2WAY トートバッグ ハンドバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,772 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・２ＷＡＹ・トートバッグ・ハンドバッグカラー・ホワイト×ピンク系素材・レザー表記サイズ実寸・横：約27cm・縦：約22cm・マチ：約12cm・ハンドル・本体からの高さ：約16cm・ストラップ・最長：約125cm・斜め掛け可能です。仕様デザイン・マグネット開閉式・外装・フリーポケット1（前面）・内装・ファスナーポケット2・フリーポケット1付属品・チャーム・ストラップ（取り外し可能です）コンディション・使用回数は2.3回程度です。・少々型崩れがございますが、大きなダメージもなく、全体的に状態良好・美品な２ＷＡＹ・トートバッグです。
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