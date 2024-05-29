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マザーズバッグ トートバッグ ハート
商品番号 J13269163352
商品名

マザーズバッグ トートバッグ ハート
ブランド名 ジェラートピケ
特別価格 税込 3,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品ディスプレイ寸法29x30cmこの商品について全長タテ30cmxヨコ(上部48cmx底部29cm)xマチ21cmポケットの数:7(外側2/内側5)重量:440gショルダーストラップ付き(全長115cm)持ち手の全長:56cm防水になっているため汚れがついてもすぐ落ちると思います！自宅保管の為袋などは捨ててしまいました、ご了承くださいm(__)m
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