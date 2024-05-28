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美品✨HAMAN濱野皮革工藝 皇室御用達 キャメルブラウン レザー ハンドバッグ
商品番号 F44080113785
商品名

美品✨HAMAN濱野皮革工藝 皇室御用達 キャメルブラウン レザー ハンドバッグ
ブランド名 デンハマノ
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品HAMANO/濱野皮革工藝ハマノ傳濱野バッグ皇室御用達ハンドバッグパドロック　レザー　トートバッグ　ブラウン　茶色　希少　金属部等多少の擦れはありますが、まだまだお使い頂けます^_^中古品の為ご理解の程よろしくお願い致します。濱野皮革工藝株式会社は1880年の創業から130年もの歴史を持つ、日本を代表する高級ハンドバッグメーカーです。その製品は、新しいリッチ層の女性を戦略ターゲットとする新たなブランド戦略を展開し、ジャパニーズ・プレミアムブランド「HAMANO」としての再生を進めています。丁寧に一点一点作られるバッグは日本皇室やダイアナ妃などに愛されている世界の皇室ゆかりのロイヤルブランドです。#はーちゃんバッグ●カラーキャメル　ブラウン●素材牛革●原産国日本●sizeヨコ：26cmタテ：23cmマチ：11cm●購入元大手リユースショップ●その他シーズン：春夏秋冬透け感：なし生地の厚さ：普通光沢：なし開閉：あり
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