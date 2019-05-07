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バーバリー　ポロシャツ
商品番号 R97868243175
商品名

バーバリー　ポロシャツ
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋サイズはバーバリーキッズで購入して、12Y152cmと書いてます。　150.160くらいのイメージだと思います(^^)私は157センチでちょうどよく着てました。気に入ってたので何度か着用してました(^^)クリーニング済みです。
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