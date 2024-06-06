バーバリー　茶色Tシャツ カットソー

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お値下げ致しました。数年前に西武デパートで購入しました。襟の開き具合が程良く、鎖骨が綺麗に見えると思います。袖口のリボンの裏と袖口の内側が、バーバリーチェックになっており、バーバリーらしい凝った作りになっています。裾にバーバリーマークの刺繍があります。サイズ 2号Lサイズ 肩幅36cm胸囲45cm着丈57.5cm平置きで測りました。素人目線ですので多少の誤差はご了承下さい。クリーニング屋さんでクリーニング後、クローゼットで保管していました。お写真が上手く撮れませんでしたが、茶色のTシャツです。