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バーバリー　茶色Tシャツ カットソー
商品番号 V71247543529
商品名

バーバリー　茶色Tシャツ カットソー
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ致しました。数年前に西武デパートで購入しました。襟の開き具合が程良く、鎖骨が綺麗に見えると思います。袖口のリボンの裏と袖口の内側が、バーバリーチェックになっており、バーバリーらしい凝った作りになっています。裾にバーバリーマークの刺繍があります。サイズ　2号Lサイズ　　　　肩幅36cm胸囲45cm着丈57.5cm平置きで測りました。素人目線ですので多少の誤差はご了承下さい。クリーニング屋さんでクリーニング後、クローゼットで保管していました。お写真が上手く撮れませんでしたが、茶色のTシャツです。
http://narcologia.ru/goods/reproduce668155.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric362945.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless40359.html
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