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レキップ　38サイズ　半袖ブラウス
商品番号 O25678665817
商品名

レキップ　38サイズ　半袖ブラウス
ブランド名 レキップ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。一度短時間着用しました。着丈‥約58cm身幅…約66cm袖丈···半袖季節感···夏
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