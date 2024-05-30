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roku BEAUTY ＆ YOUTH サーマルワンショルダー
商品番号 O48209133251
商品名

roku BEAUTY ＆ YOUTH サーマルワンショルダー
ブランド名 ロクビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠️⚠️挨拶すら出来ない、終始無言、質問逃げ、コメントスルー等マナーのない方お断り‼︎⚠️⚠️※マナーのない人ほど、神経質・言いがかり・無茶な要望等不愉快な思いをさせられるので、お取引拒否致します※マナーのある方とのトラブルは今まで一切なく、気持ちの良いお取引をさせて頂いております。ありがとうございます(^^)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜6(roku)ロクBEAUTY＆YOUTHUNITEDARROWSサーマル　ワンショルダー 色　キャメル　ベージュサイズ　フリー定価　13200円大変人気のワンショルダーカットソーです(^^)2回ほどの着用で目立ったダメージや汚れ等ございません。切りっぱなしのようなデザインが施されています。前後2way、オフショルダーっぽく着ることもできます。日本製でしっかりとした生地感です。商品説明爽やかな着心地が魅力のサーマル素材を使用したノースリーブプルオーバー。肩から脇にかけての斜めのラインがスッキリするようシルエットにも拘った、ワンショルダー風のデザイン。さりげなく素肌を覗かせて大人の女性らしさを演出します。一枚着はもちろん、インナーやレイヤードスタイルもおすすめです。※返品、キャンセルは出来かねます。夏　秋レイヤード　ノースリーブワッフルイエナienaノーブルnobleスピック\u0026スパンspickminimumunitedtokyoトゥデイフルtodayfulグリードgreedFRAYI.D.フレイアイディーミラオーウェンmilaowenドアーズdoorsアーバンリサーチurbanindivisoupナノユニバースnanoページボーイpageアーバンリサーチ　journalunitedジャーナルスタンダード　ユナイテッドアローズお好きな方にも♪
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