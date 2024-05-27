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ご覧いただきましてありがとうございます。本革 キューブバッグになります。2度短時間使用しました。カラー トープカデナ シルバー購入時期 2022年12月縦約20cm×横約16.2cm(下部)×マチ約20.5cm×ハンドル約31cm約440g（カデナとクロシェット含む） バッグのみ約400ｇ※プロフィールのご確認をお願いいたします。自宅保管の旨、ご了承ください。他サイトにも出品しておりますので、タイミングによっては売り切れの場合がございますので、購入前にご連絡をお願い致します。