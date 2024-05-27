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キューブバッグ
商品番号 B89061361190
商品名

キューブバッグ
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。本革　キューブバッグになります。2度短時間使用しました。カラー　トープカデナ　シルバー購入時期　2022年12月縦約20cm×横約16.2cm(下部)×マチ約20.5cm×ハンドル約31cm約440g（カデナとクロシェット含む）　バッグのみ約400ｇ※プロフィールのご確認をお願いいたします。自宅保管の旨、ご了承ください。他サイトにも出品しておりますので、タイミングによっては売り切れの場合がございますので、購入前にご連絡をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming644792.html
http://narcologia.ru/goods/preference10638.html
http://narcologia.ru/goods/message323727.html
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