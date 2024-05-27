coach ショルダーバッグ ハンドバッグ

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こちらのサイトにて間違えて購入してしまったため出品しています。型番11497coachショルダーバッグハンドバッグ購入先 大手リユースショップファスナーポケット×1フリーポケット×2サイズ縦23センチ横28センチマチ5センチショルダー95センチ（調整可）＊素人採寸なのでご参考程度にお考えください状態 目立った傷や汚れなし中古品で13000円程で購入しました。間違えて購入してしまったため、使ってくださる方にお譲りしたいと思います。中古品にご理解のある方のみご購入くださいカラー ブラウン ベージュ素材 レザーなにか気になる点がありましたらコメントよりお願いいたします。