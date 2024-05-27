【値下げ】simon miller bonsai バッグ サイモンミラー

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※無断購入禁止※別のサイトでも出品している為、必ず購入前にコメントお願いします。サイモンミラーのBONSAIバッグ数年前に購入しました。1.2回程使用し、保管していました。状態はかなり綺麗で未使用に近いです。●サイズ：縦幅13cm横幅12cmマチ12cm●素材：本革●付属品：なし●その他、注意事項：ハンドル部分に一部塗装剥がれがあります。ハンドル同士があたり剥がれたものかとおもいます。内側には、尚且つ、バッグとの接続部分にくるのでほぼ気にならない程度です。写真6枚目目をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。※宅急便コンパクトの箱に収まるよう、少し潰した状態での配送になりますこと、ご了承宜しくお願い致します。素材···本革柄・デザイン···無地カラー···ブラウン種類···ハンドバッグsimonmiller,BONSAIBAG