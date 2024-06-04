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＆chouette travel トランクケースMサイズ アンドシュエット
商品番号 D90125229094
商品名

＆chouette travel トランクケースMサイズ アンドシュエット
ブランド名 アンドシュエット
特別価格 税込 7,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\u0026chouetteアンドシュエットトランクケース(Mサイズ)キャリーケース旅行カバンカラー…ベージュ川口春奈さんがドラマの中で使用されていました。色合いや形全てがかわいいです♡キャリーケースは見た目も可愛く、中もしっかり入るサイズ感なので国内旅行にぴったりです◎大変気に入って購入しましたが他のキャリーバッグを使っているため出品致します。1度も使用していないので美品となります。購入した時に入っていたダンボールにそのまま入れて発送させて頂きます。使いやすいMサイズです(。ᵕᴗᵕ。)以下引用大人気シリーズがバージョンアップして登場！オトナかわいいカラーバリエーションとディテールまでこだわったデザインにきゅん♡内装はシックなブラウンカラー。ハンドルとキャスターには『旅を楽しんで！』のメッセージ入り。トラベルも、身近な場所へのお出掛けも、気分が上がるトランクケースでお洒落に楽しもう♪素材合成皮革サイズ幅52.5cm/高さ35cm/マチ18cm/持ち手上がり3cm/ショルダー：最長35cm/ショルダー：最短19cm/重さ3600g容量：36リットル
http://narcologia.ru/goods/financier348060.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic987312.html
http://narcologia.ru/goods/moisture476369.html
＆chouette travel トランクケースMサイズ アンドシュエット
★トランクケース(Mサイズ)
＆chouette travel トランクケースMサイズ アンドシュエット
☆トランクケース(Mサイズ)(FREE ピンクベージュ): Travel & chouette ...
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& chouette（アンドシュエット）の「トランクケース(Mサイズ)（スーツ ...
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★トランクケース(Mサイズ)
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☆トランクケース(Mサイズ)(FREE ピンクベージュ): Travel & chouette ...
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★ハードキャリーケース　M
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