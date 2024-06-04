コーデュロイ シャツ ロング ワンピース　モカ

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商品詳細
サイズ:40（L）カラー：モカ定価:税抜き10800円ブランド:PREFERIR数年前に購入し、試着しただけで自宅にて保管しておりました。とても可愛いデザインの秋〜冬に着れるコーデュロイのシャツロングワンピースです。私は着用機会がなさそうでしたので出品致します。ウエストマークデザインで綿１００％のコーデュロイ生地で仕上げたクラッシックで可愛いロングのシャツワンピース。（裏地はポリエステル100%）フロントのボタンを開けて着ても可愛いです！秋〜冬はもちろん、まだ肌寒い春先などにも使えるのでロングシーズン活躍してくれます！
http://narcologia.ru/goods/recommended371690.html
http://narcologia.ru/goods/marshal724580.html
http://narcologia.ru/goods/calling36850.html
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