

K.E.S AC/DC マルチパワーサプライ KIP-AC208MS K.E.S AC/DC マルチパワーサプライ KIP-AC208MS



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ボルテージセレクト機能付きフルアイソレーテッドAC/DCマルチパワーサプライマルチエフェクターなどの専用アダプターを使用する機材を搭載したボードに便利なACコンセント出力×2系統を備えたマルチパワーサプライです。DC出力は2系統の切り替え(9V500mA,12V375mA,18V250mA)可能端子を含めた8portを装備し、グラウンドまで完全に個別にしたフルアイソレート回路を採用。Port3-8は無負荷時供給電圧を約9.8V（最適環境下において）に、高負荷時でも9.4Vを確保出来るよう設定。特にDistortionやOverdrive系のペダルで音に張りと厚みが生まれ、ブライトネスも上がる効果も期待できます。可能な限りコンパクトに設計(W240×D54×H30mm)し、ボード内のスペース確保を目指しました。筐体自体を放熱板として使用する機構を採用しDC出力最大消費電力18W(※Wのおよその計算法としてV×Aとする)の容量を確保。マルチエフェクターなどを含む大型のメインボードで活躍するモデルです。※例として-(熱損失等その他の要因は考慮しない形での計算法)消費電力9V500mAの機材を3台使用すると仮定9.4V×0.5A(=500mA)=4.7W×3Port使用で13.7W残り4.3W(9.4V×457mA)使用可能全てのPort(8口)を9.4Vに設定して使用する場合、各ポート最大237mAまで使用可能(9.4V×0.237A)=17.628W■国内正規品、メーカー保証付#tgakki塚本楽器エフェクトタイプ...その他