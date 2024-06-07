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LOUIS VUITTON ヴィトン 名刺　コインケース ピンク　ラドロー
商品番号 L91883308986
商品名

LOUIS VUITTON ヴィトン 名刺　コインケース ピンク　ラドロー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】LOUISVUITTON（ルイヴィトン）【アイテム】財布・コインケース【タイプ】レディース【コンディション】写真のように、ヨゴレがあり、落とそうと磨いた後があります。小銭入れの中にも、写真のようにヨゴレもあります(^^)【カラー】ピンク(総柄)【実寸(cm)】縦:8cm,横:10cm【コメント】モノグラム　ヴェルニラドローコインケースコインパース【その他詳細】シーズン：春夏ポケット：ありカード入れ:3、小銭入れ:1開閉：スナップボタン
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