LOUIS VUITTON ヴィトン 名刺　コインケース ピンク　ラドロー

【ブランド】LOUISVUITTON（ルイヴィトン）【アイテム】財布・コインケース【タイプ】レディース【コンディション】写真のように、ヨゴレがあり、落とそうと磨いた後があります。小銭入れの中にも、写真のようにヨゴレもあります(^^)【カラー】ピンク(総柄)【実寸(cm)】縦:8cm,横:10cm【コメント】モノグラム ヴェルニラドローコインケースコインパース【その他詳細】シーズン：春夏ポケット：ありカード入れ:3、小銭入れ:1開閉：スナップボタン



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