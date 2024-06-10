2280.清国銀貨　光緒元宝　北洋造　庫平七銭二分　大型銀貨

分類···銀貨タイプ···大判分類···古銭★★検索用★★#Kosame銀貨#Kosame銀貨_アジア#Kosame銀貨_アジア_中国倉庫に保管していたコインになります。必要としている方にお譲り致します。【直径】：約39.2mm【重さ】：約26.6g【素材】：銀【付属】：無し素人採寸なので多少の誤差が有ると思います。綺麗な古銭ですが自宅保管による多少の傷み、汚れ等あるかと思いますが概ね状態の良い商品ですが神経質な方や評価の悪い方はご遠慮ください。鑑定はしておりませんので真贋の保証は出来ません。目利きのある方は判断して下さい。商品の写真と実際の色がモニターの種類、照明の違い等により少し実物と違って見える場合があります。それを踏まえた上で写真を良くご確認の上ご購入お願い致します。☆プロフィール必読☆すり替えなどトラブル防止のため、状態は画像でご確認お願いします。好きな方はどうぞご購入ください。配送方法について基本的には定形郵便ですが、安全をお望みの方は他の配送方法(追加料金)に変更致しますので購入前に必ずお申し出下さい。定形郵便は追跡が出来ず、紛失/事故の場合、一切の責任を当方は負いません。



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