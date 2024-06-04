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KAORU カオル　スタッズリング L K10 グリーンゴールド
商品番号 Q92487012190
商品名

KAORU カオル　スタッズリング L K10 グリーンゴールド
ブランド名 カオル
特別価格 税込 17,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材カラー：K10グリーンゴールドサイズ：フリー状態：1度使用しましたがとても美品かと思います。定価：52800付属品：保証書、巾着、ショッパーお写真のBOX希望の方は別途送料差額分(400円)にてご対応させて頂きます。こちらはもう少し細いSの展開もありますが、太い方のLのデザインとなります。お値下げ交渉はお受けしておりません
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