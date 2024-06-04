シャネル ラム マトラッセ 斜めストライプ マトラッセ チェーンショルダーバッグ

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届いてすぐに使えるコンディション！〈フォロワー〉割引きあります♪すべて本物、正規品保証します。【管理番号】No.1234【番号/シリアル】シール・カードなし【サイズ/約】W24㎝H16.5㎝D6㎝ ショルダー長さ88㎝【状 態】ランク：AB 若干の使用感（目立つ傷汚れなし） ホック開閉できません。 ベタつき剥がれ無し。嫌な臭い無し 【付属品】なしヴィンテージCHANELの中でも珍しいストライプ×ボーダーステッチデザイン入荷しました！SNS、雑誌等でも取り上げられる事もあるアイテム！特にヴィンテージCHANELは状態を含めて1点物が多い為、お探しだった方や気に入った方はぜひご検討ください。とりあえずのイイネも大歓迎♪弊社の商品は基本的にAACD加盟企業（日本流通自主管理協会）国内の古物市場から仕入れた鑑定済みの品物になります。⚫︎ランク表ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーN 新品未使用品S未使用展示品レベルSA 美品A 問題なく使用できる程度、軽度の使用感AB 問題なく使用できる程度、若干の使用感B 機能面での不具合がない状態BC 機能面での不具合がある状態細部に埃などある商品もございますのでご容赦ください。ご不明点は入札前にご質問くださいますようお願いいたします。