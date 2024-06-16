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LOEWE ロエベ ハンドバッグ 希少オレンジ
商品番号 J14277074655
商品名

LOEWE ロエベ ハンドバッグ 希少オレンジ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 22,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中からご覧いただき、ありがとうございます。アイテム極美品LOEWEロエベハンドバッグショルダー肩掛けセンダベルトデザインレザーPサイズ横34cm・縦15cm・マチ11cm・持ち手50cm(素人採寸)状態僅かに擦れ(裏面写真参照ください)を感じますが、使用感は殆ど感じさせない綺麗なお品です。カラー希少なオレンジ素材レザー仕様内側：ファスナポケット×1・オープンポケット×2付属品本体➕専用袋気になる箇所等写真追加しますのでお声がけください。カラー···オレンジ
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