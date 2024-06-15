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【未使用タグ付き】ANAYI ジオメトリックプリントラッフルワンピース 34
商品番号 U21475936626
商品名

【未使用タグ付き】ANAYI ジオメトリックプリントラッフルワンピース 34
ブランド名 アナイ
特別価格 税込 13,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アナイジオメトリックプリントラッフルワンピース◆商品説明【Spring\u0026SummerCollection2022】楊柳生地に細かい幾何柄プリントをのせることで、華やかながら着やすい色合いに。さらっとした生地感で、夏らしい清涼感もあります。前身に2段重ねて施したフリルが華やかなワンピース。釦、フリル端メロー、ベルトをネイビー配色にすることで、締まった印象のワンピースに。ジャケットを羽織っても華やかさを損なわないデザインにしました。◆定価51700円◆サイズ34肩幅34.5バスト78袖丈37　総丈108.5ウエスト54〔ゴム)配送時の折りたたみジワはご了承下さい。自宅保管のため神経質な方はご購入をお控えください。
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