【未使用タグ付き】ANAYI ジオメトリックプリントラッフルワンピース 34

アナイジオメトリックプリントラッフルワンピース◆商品説明【Spring\u0026SummerCollection2022】楊柳生地に細かい幾何柄プリントをのせることで、華やかながら着やすい色合いに。さらっとした生地感で、夏らしい清涼感もあります。前身に2段重ねて施したフリルが華やかなワンピース。釦、フリル端メロー、ベルトをネイビー配色にすることで、締まった印象のワンピースに。ジャケットを羽織っても華やかさを損なわないデザインにしました。◆定価51700円◆サイズ34肩幅34.5バスト78袖丈37 総丈108.5ウエスト54〔ゴム)配送時の折りたたみジワはご了承下さい。自宅保管のため神経質な方はご購入をお控えください。



ジオメトリックプリントラッフルワンピース



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