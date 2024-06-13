ミスティック シャーリングキャミソール チャコールグレー

mysticミスティックシャーリングキャミソールカラーチャコールグレーFサイズ総丈72cm身幅44~49cm素材ポリエステル100%¥6,490（税込）新品未使用レースのシャーリングにときめくキャミソールが4色展開で登場。商品ポイント・繊細なレース生地のシャーリングがたっぷり施されたキャミソール。・切り替え部分の細やかなデザインが目を惹く一枚。・透け感のある素材なので、重ね着しても重たくなりません。・鮮やか過ぎないカラー展開は、コーデを上品な雰囲気に仕上げてくれます。スタイリングポイント・シンプルなスタイリングに重ね着するプラスワンコーデがおすすめ。・デザイン性抜群なので、無地のパンツやデニムと相性◎・合わせ次第でロングシーズン着ていただけます。※洗濯、取り扱い洗濯:40度限度手洗いアイロン:低温110℃までスチームなし（あて布使用）タンブル乾燥:不可-----------------------------------------------------裏地：なし伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：うすめ------------------------------------------------------ 品番MYZ1031604A0006



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