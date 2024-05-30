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【完売品】ZARA　フラワー柄シャツ　XSサイズ
商品番号 N99989541458
商品名

【完売品】ZARA　フラワー柄シャツ　XSサイズ
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 1,889 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZARA　ザラ入手困難品新品未使用タグ付きフルイドカラードシャツ、肘下丈スリーブ、アシメトリーヘムサイズ：XSカラー：空色　/　フラワー柄　/　ブルー　/　水色素材：100％レーヨン新品未使用タグ。完売品になります。即購入頂いて大丈夫です。よろしくお願いします。ZARAは海外製品のため、糸の処理など甘い部分がありますのでご了承下さい。☆他にもZARAの新品、状態の良いものを出品しており良ければご覧ください^_^MassimoDuttiStradivariusBershkaMANGOASOSCOSH\u0026MBEAR＆OtherGAPFitchOutfittersTOPSHOPBIRTHDAYSNIDELMERCURYDUOLaTotaliteJENNEDEICYDHOLICmignonLiLiRenaLillyYELLOCurlychouMe%Biblyw❤︎cVirginseimyLULUChatonpapermoonepineHONEYjouetieboohooGANNIViSJUSGLITTYchestyrosysevent　花柄　フラワー柄　話題商品スナイデルリリーブラウンROSEBUDENVYMJUEMIGYDAEVRISスライ　マウジーエモダユニクロALEXIASTAMungridsearoomlynnトゥモローランドIENAユナイテッドアローズSHIPSKBFビームスアナザーエディションユナイテッドアローズナノユニバースザラジョSHIPSアーバンリサーチナチュラルビューティーtodayfulトゥモローランドジャーナルスタンダードベルシュカミラオーウェン
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