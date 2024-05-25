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新品エルメスオランプpmローズアザレピンクゴールドイヤーカフ
商品番号 R75009550668
商品名

新品エルメスオランプpmローズアザレピンクゴールドイヤーカフ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 18,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスのイヤーカフ、オランプpmです。色はローズアザレ×ピンクゴールドです。可愛いのですが他の色を購入したため綺麗なうちに出品します。付属品は、保存袋、箱など写真に写っているもの全てになります。新品エルメスオランプpmローズアザレピンクゴールドイヤーカフイヤリング　ピアス材質···ゴールドカラー···ピンク
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