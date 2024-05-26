【未使用】オーストリッチ 長財布＆カードケース

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商品詳細
※値下げしました 1,0000→8,000財布形・カードケース；開け口...ラウンドファスナー色；深緑（写真①）状態；新品未使用。箱なし。母のタンス保管品です。裏面はオーストリッチの凹凸は薄いです(写真②)オーストリッチのタグが一つしかないので、ご購入は2点セットでお願いします。ネコポスでお届けします。＊1点のみご希望の場合オーストリッチタグは添付しませんので、ご了承ください。
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オーストリッチ 長財布 カードケース
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