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RADIATE コットンペールベージュシャツ
商品番号 G16628233945
商品名

RADIATE コットンペールベージュシャツ
ブランド名 スコットクラブ
特別価格 税込 1,502 円
在庫状況 あり

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商品詳細

少しゆったり着るタイプのシャツです麻100%ですが厚地でしっかりした作りですフロントボタンが隠しデザインのこだわりある感じがオシャレですね^_^丈…約67cm(後ろ約70cm)袖丈…約55cm袖口…約22cm身幅…約60cm素人採寸となりますので多少の誤差はご了承ください定価:13,000同梱割引あり↓#mamiのヤマダヤフォロー割1点50円引きおまとめ２点で100円引きおまとめ３〜４点で200円引きおまとめ５点以上で300円引き他のお洋服とおまとめでしたら、上記以上のお値引きもあります‼︎ご希望の方は、ご購入前にコメントお願い致しますSCOTCLUBスコットクラブメトリーゼグランターブルプチメゾンブションフェンネルvinラディエイトagasoeur7ラシュッドcloveヤマダヤ福袋2023チケットカラー···ベージュ素材···麻柄・デザイン···無地袖丈···長袖
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