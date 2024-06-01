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bora aksu 変形カットソー 切りっぱなし 個性的
商品番号 Y38311513628
商品名

bora aksu 変形カットソー 切りっぱなし 個性的
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

boraaksu変形カットソーになります。こちらのブランドの事は分からず、ただデザインにひかれ愛用しておりました。いつからかクローゼットに眠っており、その間に全体的に黄ばんでおります。染みも2か所程あります。品質表示はカットしてしましました。写真をよくご覧になった上でのご購入宜しくお願い致します。着丈短い所約57cm長い所約73cm身幅約40cm
http://narcologia.ru/goods/reproduce974855.html
http://narcologia.ru/goods/ordering97279.html
http://narcologia.ru/goods/message780227.html
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