bora aksu 変形カットソー 切りっぱなし 個性的

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商品詳細
boraaksu変形カットソーになります。こちらのブランドの事は分からず、ただデザインにひかれ愛用しておりました。いつからかクローゼットに眠っており、その間に全体的に黄ばんでおります。染みも2か所程あります。品質表示はカットしてしましました。写真をよくご覧になった上でのご購入宜しくお願い致します。着丈短い所約57cm長い所約73cm身幅約40cm
http://narcologia.ru/goods/reproduce974855.html
http://narcologia.ru/goods/ordering97279.html
http://narcologia.ru/goods/message780227.html
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BORA AKSU ボラ アクス | MODEetMODE
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