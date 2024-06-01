可愛いくきちんと♪　変わり袖スキッパーシャツ　ブルーグレー　Ｍ

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♡どれでも2点以上お買い上げで5％offです♪ご購入前に「おまとめ希望」とコメント下さいね＾＾♡全てホームクリーニング済みです再度スチームアイロンをかけてお届けいたします♪こちらも是非♪#りょうトーナル#りょうトップス #りょう春服 #りょう夏服 #りょう秋服細かく検索したい場合は季節タグから入り、「絞り込み」でブランドや形状の検索をしてご覧ください♪●定価13,200円のお品です。数回程度の着用ですので、汚れもなく綺麗な状態です。スッキリしたスキッパーシャツですが、お袖のデザインがワンポイントになって、きちんとしてるのに可愛いです♡●お色はトルソーを参考にしてください。サイズ：38Mフリーサイズカラー：青みのあるグレー身幅：52着丈：61※メーカーによりサイズ表記にばらつきがあるため、フリーサイズの表記も入れています。実寸をご参考ください。●シチュエーションオフィスカジュアルはもちろん、普段使いにもお出かけにも使えるオールマイティーな一枚です♪上質な質感なので、綺麗めスカートやボトムスと合わせ結婚式や二次会、パーティーにも。また謝恩会、発表会、女子会、お食事会と、色々なオケージョンに対応してくれます♪#オフィカジ #保護者会 #学校行事 #デート #スーツ #オフィス #カットソー #プルオーバー # # #柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋袖丈···半袖カラー···グレー