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【エルメス／HERMES】ジュエルロック 香水ケース（香水付き）　カデナ
商品番号 E21820470556
商品名

【エルメス／HERMES】ジュエルロック 香水ケース（香水付き）　カデナ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 3,492 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESのジュエルロックアトマイザー（香水入れ）です。色はシルバーです。・箱あり・中古品（曇り汚れや小キズあり、へこみや歪みと大きなキズはなし）・香水のレフィル付き（「ジュールドゥエルメスピュアパフューム」）※香水の残量は画像でご確認ください※香水の入っていた箱はありません自宅保管の中古品であることをご理解くださいませ。#カデナモチーフ#南京錠#エルメスカデナ#HERMESカデナ#ピュアパフューム#鍵モチーフ#キーモチーフ
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