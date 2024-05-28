【美品】VIOLAd'ORO 2wayショルダーバッグ レザー ハンドバッグ

VIOLAd'OROヴィオラドーロ ショルダーバッグ/ハンドバッグゴールドリングハンドルストラップ未使用品素材違いの２種類のレザーを使用したゴールドのリングハンドルが映える2wayのショルダーバッグです。上品なデザインの大人のバッグです。■サイズ縦約縦16横約18.5マチ約8.5ストラップ未使用のため測定してません。※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。※保存袋は付きません。目立った傷や汚れはなく、これからまだまだ長らく愛用して頂けると思います。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜発送は丁寧な梱包、迅速な発送を心がけております。早ければ当日、遅くとも1〜2日以内に発送させて頂きます。タバコの喫煙は無く、ペットも飼っておりませんのご安心ください。他のモノと同時購入でお値下げできますので、そちらもお気軽にコメントください。お互いが気持ちの良い取引ができればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。関連商品はこちら→#ワイゾンshopC1-



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