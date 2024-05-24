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引越しの為SALE 新品未使用⭐︎coach コーチショルダーバッグ
商品番号 A94964467833
商品名

引越しの為SALE 新品未使用⭐︎coach コーチショルダーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

来月に引越しの予定があり特別SALEします！光沢のある糸で縫われたcoachのロゴがとっても可愛いショルダーバッグです☺︎使いやすい大きさです♪新品未使用なので贈り物にもおすすめです☆サイズ　横25cm縦16cmマチ9cm※海外アウトレット品のため、わずかな傷や汚れがある場合がございます。気になる方やお取引に不安のある方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/rebellion808978.html
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