引越しの為SALE 新品未使用⭐︎coach コーチショルダーバッグ

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商品詳細
来月に引越しの予定があり特別SALEします！光沢のある糸で縫われたcoachのロゴがとっても可愛いショルダーバッグです☺︎使いやすい大きさです♪新品未使用なので贈り物にもおすすめです☆サイズ 横25cm縦16cmマチ9cm※海外アウトレット品のため、わずかな傷や汚れがある場合がございます。気になる方やお取引に不安のある方はご遠慮ください。
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http://narcologia.ru/goods/Persia296688.html
http://narcologia.ru/goods/recycling980214.html
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