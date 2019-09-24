LOUIS VUITTON ヴェルティカル トリヨンレザー アヴァーヌ 長財布 ...

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#ゆり出品☆ご覧頂きありがとうございます。ルイヴィトンのラウンドファスナーになります。フロント面右下にはさりげなくLV文字が型押しされていて上品です。収納も沢山あり、使い勝手が良いです。落ち着いたカラーなので男女問わずお使い頂けます。【仕様】札入れ×1小銭入れ×1カード入れ×8フリーポケット×3【サイズ】約横20cm×高さ10cm×マチ2cm【素材】トリヨン・レザー【定価】135,000円程度【付属品】なし多少のよごれ、多少の角スレ、金具がわずかに小きずがあります。大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店よりお譲り頂いている鑑定済みの確実な正規品です。先に購入して頂いた方を優先致します。不明点はご質問下さい、宜しくお願いします(^-^)他にも、ルイヴィトン・エルメス・シャネル・グッチ・ロエベ・セリーヌ・サンローラン等出品していますので、是非一度ご覧下さい。#ゆり出品☆