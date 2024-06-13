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ロエベ　かごバッグ
商品番号 M61124377849
商品名

ロエベ　かごバッグ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 18,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年前横浜高島屋で購入しました。使用は10回程度かと思います。使用に伴う変化はありますが、大切に使用し、保管しておりましたので、まだまだご使用いただけるかと思います。付属品はお写真に写っている、保存袋と紙タグになります。ご理解いただける方どうぞよろしくお願いします。
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