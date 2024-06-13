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TOCCA PETALRIM MULTIBAG マルチバッグバック ポーチ 財布
商品番号 P73683162610
商品名

TOCCA PETALRIM MULTIBAG マルチバッグバック ポーチ 財布
ブランド名 トッカ
特別価格 税込 4,686 円
在庫状況 あり

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商品詳細

.ご覧頂きありがとうございます！トッカのショルダーバッグです(*^^*)お財布としても使えます。一度使用しました。定価18700円ほどでした。【対応しているもの】・縦160.8mm×横78.1mm（iphonepromax13等）のスマートフォンの大きさまで対応可能です。【仕様】・内ポケット：フラット1・外ポケット：フラット1・カード段(ポケット)4つ.
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