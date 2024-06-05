希少⭐ルイヴィトン ネヴァーフルMM エピデニム

LouisVuitton/ルイヴィトンネヴァーフルMMエピ・デニムレザーポーチ付き約31.0x28.5x17.0cm(幅x高さxマチ)素材：エピ・デニムレザー（皮革の種類：牛革）シルバー色仕上げの金具約3年前位に直営店で購入何度か家で試してますがPMサイズばかり使用してなかなか出番が無いので出品させて頂きます。サイドのベルトで調節すると小さめになります。エピデニムはもう、お作りがないのでなかなか出会えません。希少だと思います。MMサイズなので男性にも合うサイズです。#ルイヴィトン#ネヴァーフル#ユニセックス



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