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希少⭐ルイヴィトン ネヴァーフルMM エピデニム
商品番号 W68850447104
商品名

希少⭐ルイヴィトン ネヴァーフルMM エピデニム
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 72,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LouisVuitton/ルイヴィトンネヴァーフルMMエピ・デニムレザーポーチ付き約31.0x28.5x17.0cm(幅x高さxマチ)素材：エピ・デニムレザー（皮革の種類：牛革）シルバー色仕上げの金具約3年前位に直営店で購入何度か家で試してますがPMサイズばかり使用してなかなか出番が無いので出品させて頂きます。サイドのベルトで調節すると小さめになります。エピデニムはもう、お作りがないのでなかなか出会えません。希少だと思います。MMサイズなので男性にも合うサイズです。#ルイヴィトン#ネヴァーフル#ユニセックス
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