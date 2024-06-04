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Canal４℃ K10PG 色石リング ハート プレゼント カナル4°c
商品番号 D22877413310
商品名

Canal４℃ K10PG 色石リング ハート プレゼント カナル4°c
ブランド名 カナルヨンドシー
特別価格 税込 7,728 円
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商品詳細

Canal４℃K10PG色石リングハートプレゼントカナル4°cピンクゴールド天然石ご覧いただきましてありがとうございます♪　　　　　Canal４℃K10PGリングウェーブデザインのリングにハート形の色石がセットされた繊細なデザインのリングプレゼントや自分へのご褒美に…細かいキズや汚れはありますが、目立つ大きなキズ等はありませんK10Canal4℃の刻印あり写真のご確認をお願い致しますカラー…ピンクゴールド他素材…K10PG（ピンクゴールド）色石サイズ…約8号重さ…約1.2g大手オークションより購入ポスト投函にて出荷致します中古品の為ご理解いただける方のご購入をお願い致します☆#4℃#Canal4℃　　　　　　　　　　　　　　　　　　M293
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