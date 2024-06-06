定価16500円 新品 russet リバーシブルショルダーバッグ

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商品詳細
新品タグありrussetリバーシブルショルダーバッグ定価 16500円素材：ナイロン,ポリエステル皮革:牛革サイズ：縦21.5cm横29cmマチ12cm重さ：280g⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆即購入⭕お値下、お取り置き、専用❌⚠️ATM、コンビニ支払いの場合、購入後に支払い予定日をご連絡ください⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆1つのバッグで2つのイメージのスタイルを楽しめるショルダーバッグです。リバーシブル仕様で、印象の変わる2色の組み合わせにしており、コーディネートの幅がぐっと広がります。表側にもファスナーポケット、裏側にオープンポケットとファスナーポケットをつけて、どちらの面を使用しても外ポケット・内ポケットがあるようなデザインに。長財布や小さめのペットボトルも入るサイズなので、普段のお荷物をしっかり収納してお使いいただけます。直線的なシルエットで収納量に対して、すっきり見えするところも嬉しいポイント。どちらの面を表にしても天口のファスナーを使用できるように、表裏の両側で使用できるファスナーのスライダーを採用しました。＜ポケット＞・表側ポケット・・・ファスナーポケット×1・裏側ポケット・・・オープンポケット×1、ファスナーポケット×1原産国：日本
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