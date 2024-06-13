送料込み！alexander wang アレキサンダーワン ショルダーバッグ

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商品詳細
初めまして、多数の商品の中からご覧下さり有難う御座います。alexanderwangアレキサンダーワンハンドバッグ、ショルダーバッグSIZE：幅:17.0cm高さ:10.0cmマチ:7.0cm持ち手:14.0cm素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。取り外し可能なロングストラップ付き付属品は箱、チェーン、予備のストーン、保存袋です。実物の写真です。お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。状態は新品未使用ですが人の手（私自身）に渡っている商品ですので神経質な方は購入をお控えください。
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