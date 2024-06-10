新品!【30%OFF】Sans Arcidet サンアルシデ ラフィアかごバッグ

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※お願い※店舗でも販売しておりますので、ご購入の方はお手数ですがご購入前にコメントを宜しくお願い致します。新品未使用品！！■ブランド：SansArcidet(サンアルシデ)マダカスカル島の天然素材を使用したフランスのハンドメイドブランド。「かわいいエスニックにパリジェンヌのエスプリを込めて・・・」をブランドコンセプトにスタートした姉妹によるフランス発のブランドです。サンアルシデが使用するラフィアは、マダガスカルの西海岸エリアにある、Majunga地方の自然公園に生息するラフィアヤシの葉から取れる最高級品質のもので、中間業者を通さず直接買い付けをしています。ラフィアを使用したコレクションは、マダガスカルの約350名にものぼる有能で器用な職人によるハンドメイドです。サンアルシデの「ナチュラル」な魅力を十分にご堪能下さい。■商品名：KAPITYBAGＳ■素材：植物繊維（ラフィア）■カラー：THE■サイズ：W34×H22×D10■生産：マダガスカル■定価：19,800円（税込み）トゥモローランドやIENA、ロンハーマン等の有名セレクトショップでも取り扱いのあるサンアルシデのかごバッグ。熟練の職人の手で丁寧に編みこまれた、ハンドメイドならではの素朴でナチュラルな風合いが魅力です。サンアルシデ定番のラフィアミニバッグ♪ナチュラルシンプルでどんなスタイルにも馴染みやすく、ちょっとしたおでかけぴったりのサイズです。浴衣や着物に合わせるのもお勧めです。内側にはコットン生地のポケット付き♪