定価約45万円　ディオールBOOK TOTE ミディアムバッグ　新品未使用品

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DIORBOOKTOTEミディアムバッグ新品未使用品付属品 箱、布袋、購入カードディオールオブリークエンブロイダリーサイズ約36x27.5x16.5cm購入してから一度も開封せずクローゼットに眠っていたのでこの度初めて開封しました。購入した時期の綺麗な期間限定のボックスです。シリアルナンバーもしっかりあります。(模倣防止のためお写真では塗りつぶしてあります)外箱が不要な方は−¥500お値引きさせて頂きますのでお申しつけください(¨̮)素人の自宅保管ですので神経質な方はご遠慮ください。どうぞ宜しくお願い致します。#ディオール #DIOR#クリスチャンディオール #トートバッグ #ブックトート #ハンドバッグ #バッグ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）