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定価約45万円　ディオールBOOK TOTE ミディアムバッグ　新品未使用品
商品番号 V82039122470
商品名

定価約45万円　ディオールBOOK TOTE ミディアムバッグ　新品未使用品
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 87,025 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DIORBOOKTOTEミディアムバッグ新品未使用品付属品　箱、布袋、購入カードディオールオブリークエンブロイダリーサイズ約36x27.5x16.5cm購入してから一度も開封せずクローゼットに眠っていたのでこの度初めて開封しました。購入した時期の綺麗な期間限定のボックスです。シリアルナンバーもしっかりあります。(模倣防止のためお写真では塗りつぶしてあります)外箱が不要な方は−¥500お値引きさせて頂きますのでお申しつけください(¨̮)素人の自宅保管ですので神経質な方はご遠慮ください。どうぞ宜しくお願い致します。#ディオール　#DIOR#クリスチャンディオール　#トートバッグ　#ブックトート　#ハンドバッグ　　#バッグ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/ambassador179106.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle920825.html
http://narcologia.ru/goods/procurement882233.html
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