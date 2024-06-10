Clelia クレリア ボストン キャリーケース 2way バッグ

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□雨濡れ防止をして発送Cleliaクレリアキャリーケースボストン2wayバッグ旅行に1度使用したのみですお気に入りの品で大切に使っていたので目立った傷等はなく、まだまだ綺麗な状態と思います少し表面に波打ってるように見える箇所があります写真にて状態確認お願いします【サイズ】横…55cm高さ…31cm奥行…23.5cm※全て1番膨らみの大きい所での採寸です 素人採寸のため、実際と異なる場合がございますキャリーバーは2段階あり、長さを変えることが出来ますポケットは内ポケットが3つ(内1つはチャック付き)バッグ内側の底面に、着脱可能なメッシュポケット付き梱包サイズの関係で、配送会社を変更する可能性がございます(匿名配送からは変更致しません)