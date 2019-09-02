美品✨トリーバーチ ミニボストンバッグ 2way レザー ボルドー レディース

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古物商許可証所得済み福島県公安員会許可第251100001193号○ブランド：TORYBURCHトリーバーチ○モデル：HFA03106-13○サイズ（平置き実寸）・タテ26.5cm×ヨコ35cm×マチ18.5cm・ショルダー長さ98.5cm ・ハンドル高さ15cm○仕様・外装：ポケット×3 内装：ポケット×3・付属品：ショルダーベルト チャーム○状態A：目立った傷汚れなし：特段目立った傷、汚れ等 がない品です！・外装：目立った傷、汚れ等なく綺麗☆彡・内装：目立った傷、汚れ等なく綺麗☆彡・ハンドル：目立った傷、汚れ等なく綺麗☆彡・ベルト：目立った傷、汚れ等なく綺麗☆彡・ファスナープル：傷、汚れ等なく綺麗☆彡 開閉良好☆彡・メッキ剥げ：剥げはなく綺麗☆彡○全体クリーニングお品物の内外装を清掃、専用クリーナーまたは革専用クリームにてクリーニングと保湿ケアを実施！！○カラー/柄ボルドー赤レッド紫パープル/モノグラム○素材レザー革本革○アイテムボストンバッグハンドバッグショルダーバック肩掛け手提げ斜め掛けレザーロゴ型押しゴールド金具総柄エンボスシグネチャー○購入元大手リサイクルショップ※鑑定済の確実正規品○配送簡易包装にて当日〜2日程度で発送いたします。都合より遅れる場合がございます。ご不明点等お気軽にコメントください＾＾ご購入前にプロフィールの確認をお願いします。○返品返金補償万が一正規品ではなかった、明らかに写真・説明文と違うものだった等、こちらに不備があった場合には受け取り評価前にご連絡ください！返品・返金の対応を致します。管理番号:000403-0008