NONCODE シャツワンピース　シャツ　シズニルック　韓国　Y2K

袖丈···七分袖袖丈···長袖カラー···ホワイト柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬カラーはホワイト、ベルト付きです。取り外し可能なので画像のようにベストを合わせて着たりしても可愛いです。着回し力抜群だと思います。シャツワンピースですが、前を開けてキャミソールなどのインナー着用すれば羽織りなどにも使えます。体のラインを拾いすぎないので着痩せ効果抜群◎畳んでもかさばらないので、これからの季節寒くなった時の羽織り用に持ち運びもしやすいと思います。使用回数は1回試着のみです。目立った汚れなどはない美品ですが、素人保管ですので気になる方はご遠慮ください。定価 6129円即購入可韓国韓国ファッションシャツワンピースシャツワンピシズニルックy2ksonyunarachuublackupnaunaucodibookfollwoin bohemianseoulthreetimessculptorspooningnoncodefeketeohotoroaakedholicstylenandarunninghighunalloyedasonCRANKsuzenbinary01curettymschfmatinkimanyonemorereetkeemvivastudiowonderwondersimplymoodtheopenproductdryrosenacheojosmiaenoncodeporterna



2023年最新】noncodeの人気アイテム - メルカリ



韓国 ショート丈トップス シズニルック 国内先行発売 oticavoluntarios ...



ブラックコーデで大人っぽく ドローストリング カットアウト ミニ ...



2023年最新】noncode ワンピースの人気アイテム - メルカリ



ブラックコーデで大人っぽく♪ ドローストリング カットアウト ミニ ...



ブラックコーデで大人っぽく ドローストリング カットアウト ミニ ...



ブラックコーデで大人っぽく♪ ドローストリング カットアウト ミニ ...



韓国ファッション♡オフショルベルトシャツワンピース♡ゴシック♡パンク♡Y2K



ブラックコーデで大人っぽく♪ ドローストリング カットアウト ミニ ...



Bubbles - 韓国ファッション オフショルベルトシャツワンピース ...



ブラックコーデで大人っぽく ドローストリング カットアウト ミニ ...



ブラックコーデで大人っぽく♪ ドローストリング カットアウト ミニ ...



ブラックコーデで大人っぽく♪ ドローストリング カットアウト ミニ ...



韓国ファッション♡オフショルベルトシャツワンピース♡ゴシック♡パンク♡Y2K



ブラックコーデで大人っぽく♪ ドローストリング カットアウト ミニ ...