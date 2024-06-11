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- 【ルビーセル】早い者勝ち！2台（1台は展示用）＋シルキークレンジング他送料無料❗️
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商品詳細
8月限定特別価格です♪(^^)＼ルビーセルエアブラシ／①1台目は2、3度のみ使用 →動作確認済み →アダプタあり②2台目は、サロン様などの展示用に！ →エアブラシの風圧が弱くなっており、 ディスプレイなどに活用いただけます⭐︎ →アダプタなし ♫ルビーセルBOXは綺麗な状態です♫◯おまけ◯ □シルキークレンジング →2回のみ使 □ルビーセルセラム5本 （4u×3本 アトラク×2本）良ければご活用ください！#ルビーセル#エアブラシ#スプレーガン#エアミスト#4uセラム#アトラクセラム#ルビーセル4uセラム#シルキークレンジング
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