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【ルビーセル】早い者勝ち！2台（1台は展示用）＋シルキークレンジング他送料無料❗️
商品番号 W38711436768
商品名

【ルビーセル】早い者勝ち！2台（1台は展示用）＋シルキークレンジング他送料無料❗️
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 13,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8月限定特別価格です♪(^^)＼ルビーセルエアブラシ／①1台目は2、3度のみ使用　→動作確認済み　→アダプタあり②2台目は、サロン様などの展示用に！　→エアブラシの風圧が弱くなっており、　　ディスプレイなどに活用いただけます⭐︎　→アダプタなし　♫ルビーセルBOXは綺麗な状態です♫◯おまけ◯　□シルキークレンジング　　→2回のみ使　□ルビーセルセラム5本　　（4u×3本　アトラク×2本）良ければご活用ください！#ルビーセル#エアブラシ#スプレーガン#エアミスト#4uセラム#アトラクセラム#ルビーセル4uセラム#シルキークレンジング
http://narcologia.ru/goods/voiceless834659.html
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