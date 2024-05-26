三菱ランエボCT9A　純正フロントロアアーム左(8月限定価格)

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用品の種類...フロントロアアーム 左対応車種メーカー...三菱CT9A以前足廻りの予備として左右購入していましたが、左側(MR554813)だけ最後まで交換することなく倉庫に保管していた為、出品致します。撮影の為、一度袋からだしたましたが、ゴム部分にヒビや割れ等なく非常にキレイだと思います発送の際は簡易包装にて発送致しますので、ご理解下さいNC.NRでお願いいたします