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メルセデスベンツ 純正 W213 ショック スプリング
商品番号 D10739969749
商品名

メルセデスベンツ 純正 W213 ショック スプリング
ブランド名 メルセデスベンツ
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類...ショックアブソーバー対応車種メーカー...メルセデス・ベンツw213約4000キロ走行した車両から外したショックアブソウバー4本になります。多少の傷は有りますが漏れ等は有りません。メルセデス　メンテナンスパーツサスペンション
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