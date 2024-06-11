TERZO ベースキャリア　CH-R スノーボードキャリア　ルーフキャリア



PIAA Corporation



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車買い替えの為出品します。3シーズン程使用しました。・保管用にスノーボードの袋をお付けしますが、不要でしたら購入時にコメントお願いします。・発送の都合上、一番短くした状態に調整して発送しますが、ご要望あれば現在の調整位置にマーキングしますのでコメントお願いします。(調整用の説明書は付属しています)対応車種CH-R対応枚数 スノーボード4枚付属品 取り扱い説明書 (折り目付き、しわになっています) 調整工具 カギ ×2※カギでのロックが両方1ヶ所ずつ硬くて回しづらいです。カギをかけなくても自然に開いたりはしないので、問題なく使用できますがご了承ください。盗難防止用に1ヶ所は施錠しておくことをおすすめします商品説明・TERZOのスキー/スノーボード専用キャリアTULIPA-Z、SS101ZBです。・信頼と実績のスキー/スノーボード専用キャリアです。ベースキャリア不要、別売のホルダーだけで取り付けが可能。・車との一体感を実現した独自の曲面デザイン。上下非対称の肉厚6mm発泡ゴムで走行中のズレを防止。・ロック付き（マスターキーシステム）。対応車種メーカー···トヨタ用品の種類···ベースキャリア