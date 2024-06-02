値引き喜んで　游水童　新屋敷春雷

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商品詳細
書の形式...掛け軸・掛軸書の形式...その他書道・習字用品...墨書道・習字用品...硯,墨真筆です。定価は42万円。汚れも目立ちます。書のかたが水墨画のように、記載されてます。絵を描くのは珍しい方みたいです。汚れもあるのでお安くします。値引き喜んで!
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http://narcologia.ru/goods/ambassador161206.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis422844.html
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