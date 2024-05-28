ミラジーノ☆後期☆車検取得可☆ジーノデカール☆ルーフブラック☆メッシュグリル☆

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ダイハツ ミラジーノ Ｌ７００系 ミニライトスペシャル ルーフブラック ...



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希少！ミラジーノ最終型（2004年登録）車検約2年付き | labiela.com



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ご覧頂きありがとうございます！※商品説明を最後までお読みの上、コメントお願いします⚠️※即購入禁止！！やめて下さい✋※現車確認無しの購入はキャンセルさせていただきます！【車名】ダイハツ・ミラジーノ【グレード】ミニライトスペシャル【型式】CBA-L700S 2WDNA【排気量】660cc【年式】H16年6月【走行距離】134850㎞【車検】なし【車体色】ブリティシュグリーンマイカ(G37)×ブラック(マット塗装)・バッテリー、ワイパーゴム、フロアマット新品交換済み♪・取説・簡易外装ポリッシャー磨き、コーティング済み♪・簡易内装清掃済み♪現状は走る！曲がる！止まる！基本走行や機関動作問題ありません！☆ルーフブラック・メッシュグリル・社外アルミ・ジーノデカール・リップスポイラー・純正ヘッドライトバイザー・リアバンパーステップガード・メッキサイドマーカーリング・ユニオンジャックシートベルトカバー・ユニオンジャックドアロックカバー☆☆オートマ・エアコン・パワステ・パワーウインドウ・エアバック・ETC・ドアバイザー・リアフィルム・電動格納ミラー・CDデッキ・予備キー☆・現在、車検がありませんが+50000円で2年付きにも可能です。・ユーザー車検整備ですが、交換部品がありましてもこちらで負担します。・所沢の軽自動車協会の管轄でしたら無料で登録(名義変更)も致します。その他管轄は全国どこでも＋10000円になります。ご本人でされる場合は名義変更期限は1週間以内とさせていただきます。管轄の軽自動車検査協会にナンバーと車検証、住民票があれば誰でも簡単にできます。・遠方で現車確認できない方、くだらないコメント及び「いいね！」遠慮ください。購入されてもお取引致しません。※整備・保証無し、リサイクル預託金込み。現状現車優先(有償保証あり)※購入の際は現車確認をお願いします。(プロフィールをご覧下さい）※現車確認なしの購入はご遠慮ください。(説明不足のトラブル防止)※中古車ですのでご理解あるかたのみお願いします。※値下げは一切致しませんのでコメント遠慮下さい。現車確認の際の交渉もお断りします。ご不明点などお気軽にお問合せ下さい！現車確認の際は希…