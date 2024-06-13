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マーベリック汎用サイレンサーマフラー（付属品付き）
商品番号 M32496587676
商品名

マーベリック汎用サイレンサーマフラー（付属品付き）
ブランド名 マーベリック
特別価格 税込 15,989 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【マフラー】カバー長300mm差込み経60.5エンド形状2P外径約85φ⚠️1〜6枚目の写真ご確認下さい！↓↓↓おまけ↓↓↓【変換アダプター】60.5φ→50.8φ⚠️8、9枚目の写真ご確認下さい！CB400SBに取り付けていましたが別のマフラーに交換したので出品致します。着用期間は一年程ですが休日にツーリングを楽しむ程度の利用です。その他は屋内車庫に駐車しバイクカバーをかけてました。固定バンドの跡が薄っすら見える程度です。取り付け傷以外、傷は見当たりません。サイレンサー、固定バンド、バンドカラー、固定バネ、変換アダプターが付属します。綺麗な状態とは思いますがあくまでも中古品の為、ご理解のある方のみの購入を希望します。#マーベリックサイレンサー#バイクマフラー#マーベリックマフラー#マフラー#変換アダプター#バイクパーツ
http://narcologia.ru/goods/troupe995911.html
http://narcologia.ru/goods/assessor551603.html
http://narcologia.ru/goods/message468127.html
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