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YAMAHA NMAX 125 155 エンジンガード クラッシュバー フレーム
商品番号 K45526289687
商品名

YAMAHA NMAX 125 155 エンジンガード クラッシュバー フレーム
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 4,725 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤマハのNMAX125/155用の「エンジンガード」です。⚠️現行のNMAX用(2021年〜)です、初代には合いません⚠️海外から輸入しましたが、使用しないため出品します。新品未使用ではありますが、海外輸送特有のキズが最初からあります。目立つキズは画像2～4枚目に載せてます。（他にも細かなキズはあります）梱包に関しては、このサイズに収まるダンボールを見つけられなかったので、画像5枚目のように「プチプチで包んで」の簡易梱包での発送とさせて頂きます。⚠️画像6枚目は装着イメージです。以上ご理解いただいた上、ご購入宜しくお願いいたします。※補足：純正オプションのサイドバイザーとの同時装着は出来ません。
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