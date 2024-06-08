YAMAHA NMAX 125 155 エンジンガード クラッシュバー フレーム ...

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商品詳細
ヤマハのNMAX125/155用の「エンジンガード」です。⚠️現行のNMAX用(2021年〜)です、初代には合いません⚠️海外から輸入しましたが、使用しないため出品します。新品未使用ではありますが、海外輸送特有のキズが最初からあります。目立つキズは画像2～4枚目に載せてます。（他にも細かなキズはあります）梱包に関しては、このサイズに収まるダンボールを見つけられなかったので、画像5枚目のように「プチプチで包んで」の簡易梱包での発送とさせて頂きます。⚠️画像6枚目は装着イメージです。以上ご理解いただいた上、ご購入宜しくお願いいたします。※補足：純正オプションのサイドバイザーとの同時装着は出来ません。
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