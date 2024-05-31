CALVADO'S カルバドス 250ml DR. VRANJES

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使用場所···部屋・玄関新品未パオロがロンドンのとある会員制クラブで出会った、美しい琥珀色のアップルブランデー・カルバドスを香りで表現してつくられたフレグランス。アップルやベルガモットを中心とした豊かなフルーティーノートにフレッシュなパセリやペッパー、シダーウッドが香りに奥行を与えます。気品あふれる芳醇な香りがリビングルームやダイニング、エントランスで香らせて、お部屋を優雅な空間に仕立て上げるのがオススメ。※スティックは素人保管のため箱に折れなどついてしまいました。